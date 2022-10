Fußball-Kreisliga A : Dornap siegt im Derby, auch RW Wülfrath und FC Mettmann feiern

Kreis Mettmann Die ASV-Reserve verliert daheim 0:3 gegen die Einigkeit. Für die Rot-Weißen trifft Ilker Topal zum 3:2 auswärts, der FCM macht in der Fremde das halbe Dutzend voll.

ASV Mettmann II – TSV Einigkeit Dornap 0:3 (0:2). Von der Niederlage im Kreisliga-A-Derby gegen Rot-Weiß Wülfrath zeigten sich die Dornaper in Mettmann gut erholt und gewannen deutlich mit 3:0. Damit wahrt das Team von Marc Bläsing seine Aufstiegsambitionen. Von Beginn an diktierten die Gäste das Geschehen und kamen nach knapp einer Viertelstunde durch Torjäger Josuha Effenberger zur 1:0-Führumng. Es war Mittelfeldregisseur Julian Gaulke, der in der 38. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel drängte die ASV-Reserve auf den Anschlusstreffer. In diese Phase hinein erhöhte der TSV auf 3:0, als Niklas Bartl das Leder mit einem satten Schuss aus 20 Metern in den Winkel beförderte. In der Schlussphase verpassten es die Gäste, das Ergebnis höher zu schrauben.