Frauenhandball, Verbandsliga : Spieckers Aus besiegelt die Niederlage von ME-Sport

Ki m Spiecker brachte ME-Sport in Front und verletzte sich. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Die Mettmanner Verbandsliga-Handballerinnen verlieren trotz guten Starts und großen Kampfes gegen den TV Ratingen 26:28. Sie starten gut in das Spiel und liegen auch am Ende in Führung, doch ereilt sie dann das Pech.

Mettmann-Sport – TV Ratingen 26:28 (15:14). Ein Wechselbad der Gefühle erlebte Roberto Corchia mit den Handballerinnen von Mettmann-Sport. Trotz eines fulminanten Starts und einer tollen Aufholjagd im zweiten Durchgang mussten sich die Mettmannerinnen am Ende dem TV Ratingen mit 26:28 (15:14) geschlagen geben.

Die zwischenzeitlich klaren Führungen von 7:2 oder 11:5 im ersten Durchgang hätte die Ratingerin Nina Orth mit dem Pausenpfiff zum 15:15 ausgleichen können. Sie scheiterte aber vom Siebenmeterstrich an der starken Mettmanner Schlussfrau. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser in die Partie und führten in der 43. Spielminute mit 24:18.

Angeführt von der überragenden und ebenso erfahrenen Kim Spiecker kämpfen sich die Gastgeberinnen jedoch zurück in die Partie. Spiecker selbst gelang erst der 25:25-Ausgleich und nur wenige Sekunden später knapp – fünf Minuten vor dem Ende – der Führungstreffer zum 26:25. Doch dann traf Ratingen noch dreimal, und als Spiecker sich in der Schlussphase erneut an der Schulter verletzte und ausschied, war die Partie entschieden.

„Kompliment an meine Mannschaft für diese tolle Leistung. Leider haben wir uns am Ende dafür nicht belohnen können“, sagte Corchia, der sah, wie die Kräfte seiner Schützlinge zunehmend schwanden. Die Mettmannerinnen mussten kurzfristig auf Jana Bärz (krank), Svenja Trunk (Arbeit), Lisanne Herrmann und Giulia Zatta (beide privat verhindert) verzichten. „Damit hatten wir besonders im Rückraum zu wenig Wechselmöglichkeiten“, sagte Corchia, der aber die kämpferische Vorstellung seines Teams lobte.