Frauenhandball : Adler Haan brauchen Konstanz in Aldekerk

Haan Die HSG Adler Haan steht vor einer ganz schweren Aufgabe und muss am Sonntag beim TV Aldekerk antreten, der in der Vorsaison als Meister nicht aufsteigen durfte.

TV Aldekerk – HSG Adler Haan, Sonntag 15.45 Uhr, Vogteilhalle. Vor einer ganz schweren Auswärtsaufgabe sieht HSG-Trainer Andre Wernicke seine Mannschaft am Wochenende. Bei der Drittliga-Reserve des TV Aldekerk hängen die Trauben für die Gästemannschaften normalerweise recht hoch. „In Aldekerk ist es für jede Mannschaft sehr schwer zu bestehen. Trotzdem geben wir die Punkte nicht kampflos ab. Wir wollen eine gute und vor allem konstante Leistung zeigen. Dann schauen wir, wofür es am Ende reicht.“

Die letzte Saison beendeten die Gastgeberinnen als Meister, gewannen am letzten Spieltag gegen den aktuellen Drittligisten TuS Treudeutsch Lank deutlich, mussten aber auf den Aufstieg verzichten. Da die erste Mannschaft aus der zweiten Bundesliga abstieg, war der Verbleib der Reserve in der Nordrheinliga obligatorisch. Aber auch der Vorjahresmeister ist in die aktuelle Saison nicht so gestartet, wie man es vielleicht im Vorfeld erwartet hätte. Zum Auftakt unterlagen die Aldekerkerinnen beim HSV Überruhr, und vor der Pause musste man sich deutlich beim aktuellen Spitzenreiter TuS Königsdorf geschlagen geben. Das Heimspiel gegen die starke Mannschaft des TSV Bonn rrh. gewann der TVA vor eigenem Publikum, was abermals die Heimstärke der Mannschaft von der holländischen Grenze unter Beweis stellt.