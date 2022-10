Basketball, 2. Regionalliga : Der TuS Hilden ist offensiv variabel

Gegen Leichlingen legte Niklas Kohnen (am Ball) 15 Punkte in nur 15 Spielminuten für den TuS Hilden auf. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Als Aufsteiger haben die Basketballer des TuS Hilden in der 2. Regionalliga noch kein Spiel regulär verloren und möchten die Serie am Samstag bei der BG Kamp-Lintfort fortführen.

Der TuS Hilden ist als Aufsteiger der 2. Regionalliga überzeugend in die Saison gestartet: Die Basketballer haben nach Punkten alle drei Saisonspiele gewonnen. Einzig der erste Sieg gegen die TG Stürzelberg wurde aufgrund eines Fehlers im Spielbericht aberkannt (0:20). „Wir sind als sehr selbstbewusster Aufsteiger in diese Saison gestartet. Unsere Spielfreude aus der letzten Saison konnten wir mitnehmen, sodass wir vor allem offensiv sehr variabel sind“, beschreibt Cheftrainerin Nadine Homann den Saisonstart ihres Teams. Vor dem vierten Spiel bei der BG Kamp-Lintfort am Samstag zeigt sich Homann betont optimistisch: „Wir sind in einer guten Verfassung und möchten das auch in Kamp-Lintfort unter Beweis stellen“.

Tatsächlich haben die Hildener Basketballer sich als spielstarkes Team erwiesen. Gegen den Barmer TV aus Wuppertal und den Leichlinger TV konnte das Team sowohl unter dem Korb als auch von der Dreierlinie punkten. Das zeigte sich besonders im letzten Spiel gegen Leichlingen. Nachdem die Defense einige einfache Punkte durch Nachlässigkeiten zugelassen hatte, drehte die Offense in der Schlussphase auf. Ein 8:0-Lauf in den finalen zwei Minuten des Spiels mit zwei sehenswerten Dreiern besiegelten den 91:83-Sieg. Auffällig zeigte sich in der Partie Niklas Kohnen, der 15 Punkte in nur 15 Spielminuten auflegte. Top-Scorer der Partie war Denis Rackelis (22), dicht gefolgt von Patrick Höhfeld (18).