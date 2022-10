Fußball-Kreisliga A : Erkrath macht schon zur Pause alles klar

Erkraths Christian Pira (mitte, hier gegen TuSA) lieferte zwei Vorlagen und schoss ein Tor für den SSV – alles noch in der ersten Halbzeit. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann In der Kreisliga A gewinnt der SSV Erkrath daheim 5:1 gegen den Polizei SV, die SpVg. Hilden 05/06 bezahlt ihren 2:0-Erfolg teuer, die SSVg 06 Haan verliert wieder.

SSV Erkrath – Polizei SV Düsseldorf 5:1 (4:0). Was für eine erste Halbzeit des SSV. Nach einer 20-minütigen Anlaufzeit drehten die Platzherren richtig auf. Der im ersten Durchgang überragende Mittelfeldspieler Christian Pira bereitete die Führung durch Mohamed Achabakh vor (19.). Das Duo war eine Viertelstunde darauf auch für Treffer Nummer zwei verantwortlich – Zuspiel Pira, Tor Achabakh.

Einmal so richtig in Schwung gekommen legten die Gastgeber nach. Die präzise Flanke von Kapitän Sammy Heuer köpfte Niklas Heimes zum 3:0 ein (37.), weitere fünf Minuten darauf krönte Pira auf Zuspiel von Jasin Ulgur seine starke Vorstellung mit dem Halbzeitstand. „Eine tolle erste Halbzeit. Wir haben bis zur Pause sehr effektiv gearbeitet. Der Halbzeitstand entsprach nicht so ganz dem Spielverlauf, so schlecht war der Gegner nicht. In der zweiten forderte dann das Pokalspiel vier Tage zuvor gegen den Landesligisten Rath kräftemäßig seinen Tribut, trotzdem brachten wir den hohen Sieg souverän nach Hause “, urteilte Trainer Daniel Hummler.

Torhüter Michael Meyer, beim 4:1 (64.) machtlos, verhinderte kurz vor der Halbzeit ein früheres Gegentor. Minister Antwi setzte mit einem an ihm verursachten Elfmeter den Schlusspunkt (88.). Vorausgegangen war ein mit der roten Karte (Notbremse) geahndetes Foul.

SSV Erkrath: Meyer – Mahdad (82. Hahn), Leesten, Paktiani, Pereira Kränzle, Heuer (57. Vinciguerra), Jovanovic, Pira, Heimes (70. Horn), Ulgur (46. Antwi), Achabakh (72. Emhamed).

TuSA 06 Düsseldorf – SpVg. Hilden 05/06 0:2 (0:1). Ein hart erkämpfter und mit fünf verletzten Spielern teuer bezahlter Erfolg der Süder in diesem Verfolgerduell. Eine stabile Deckung mit Kapitän Sascha Hofrath an der Spitze und dahinter ein starker, viel Sicherheit ausstrahlender Keeper Pascal Carla waren die Basis für den achten Saisonsieg und die Festigung von Rang fünf. Beide Teams zeigten guten Kreisliga-A-Fußball mit leichten spielerischen Vorteilen für die auf Platz vier geführten Düsseldorfer.

„Wir haben das Spiel so angenommen, neben unseren fußballerischen Qualitäten auch Einsatzfreude und Laufbereitschaft in die Waagschale geworfen. Dazu fielen unsere zwei Tore zum jeweils richtigen Zeitpunkt. Letztlich war es ein verdienter Sieg“, fasste 05/06-Coach Andreas Kober zusammen. Nach Vorarbeit von Hicham Bajut markierte Bastian Adoma kurz vor der Pause (44.) die Führung. Als TuSA auf den Ausgleich drückte, sorgte Florian Müller mit dem an Hendrik Mertes verwirkten Strafstoß (60.) für das vorentscheidende 2:0. Erst zur Halbzeit in die Partie gekommen, musste Mertes mit einer Schulterprellung ausgewechselt werden.

SpVg. Hilden 05/06: Carla – Coban (46. Schnabel), Hofrath, Müller, Schläbitz, Citak (46. Mertes, 64. Pastow), Trautner, Cucci, Bajut (71. Nadir), Baouch, Adoma (52. Tiedemann).

SSV Lützenkirchen – SSVg 06 Haan 3:0 (0:0). Für den Tabellenvorletzten war es erneut eine Partie der nicht genutzten Torchancen. An Ende stand die achte Saisonpleite. „Es war eigentlich wie fast an jedem Sonntag: Wir können mit unseren herausgespielten Möglichkeiten einfach nichts anfangen. Das Dilemma zieht sich seit dem ersten Spieltag wie ein roter Faden durch die Saison“, sagte Trainer Yassin El Yaghmouri nach dem Abpfiff und berichtete: „Grundsätzlich war es 70 Minuten lang eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Rückstand, den wir mit mehr Entschlossenheit hätten verhindern können, ging bei uns die Ordnung verloren. So fiel die Niederlage noch deutlich aus“, sagte El Yaghmouri.

Vor dem 0:1 (70. – Angin Ahmad) hätten die Gäste durch Can Aktas, Temel Gökce und Mohamed Amine Airoud selbst in Führung gehen können. Allerdings wurde auch Schlussmann Benny Abazay einige Male gefordert, konnte aber gegen den späten Doppelpack (85., 90+2) von Muhammed Khan nichts ausrichten. Rekordverdächtig beim Gast: Die Rote Karte gegen den fünf Minuten zuvor ins Spiel gekommenen Hewad Kamawah wegen eines groben Fouls (75.).