Surfen : Wassersportler beenden die Saison

Am Elbsee verabschiedeten sich die Mitglieder des Hildener Windsurfing-Clubs von der Saison. Foto: HCW

Hilden Für den Hildener Windsurfing-Club bot der Sommer die perfekten Bedingungen auf dem Elbsee und dem Laacher See. Es wurde aber auch viel gearbeitet.

Der Hildener Windsurfing Club (HWC) hat am Elbsee die Wassersportsaison beendet. Die mehr als 300 Mitglieder des 1974 gegründeten Klubs kamen dabei voll auf ihre Kosten: Sowohl die Windsurfer, S.U.P-Surfer (stand up paddling) als auch die Katamaransegler erlebten auf dem Elbsee und dem Laacher See – Hitdorf – genug Wind und herrliche Sonnentage, an denen die Sportler über das Wasser gleiten konnten. Auch das Vereinsleben wurde durch das schöne Wetter begünstigt, man traf sich jeden Mittwoch zum Klubabend im Klubhaus am Elbsee . Es wurde gemeinsam gekocht, auf der Terrasse gegessen und die Sonnenuntergänge genossen.

Es wurde aber auch gearbeitet beim HCW. Die Anlage am Laacher See wurde verschönert und am Elbsee der Segelschuppen fertiggestellt. Dort hängen jetzt die Segel fertig aufgeriggt und die SUP-Boards zum Gebrauch für alle Mitglieder. Die SUP-Gruppe ist im Übrigen sehr aktiv, sogar Yoga kann man auf dem Brett machen. Viele Neumitglieder haben diese Sportart auf den beiden Seen für sich entdeckt.

Ein Klubausflug in die Niederlande, nach Workum, und viele Wochenendfahrten erfreuten die HCW-Mitglieder beim gemeinsamen Wassersport. Wer auf den Brettern noch nicht so fit war, konnte das in der HWC-Windsurfschule bei Ian Price, Nadine Thomas und Frank Schmidt lernen und den Surfschein erwerben. Auf dem Elbsee zeigte zudem Frank Wolf den Anfängern, das SUP gar nicht so schwer ist und viel Spaß macht. Der HWC mit dem Vorstand Alan Anders, Claus Bertschat und Susanne Mundt freut sich schon auf das nächste Jahr auf seinen beiden Seen.

Der Klub ist nun aber nicht im Winterschlaf, einige Aktivitäten werden helfen, die dunkle Jahreszeit zu überstehen: das Nikolaussurfen, ein Salsakurs und eine Silvesterfeier.

Internet: www.hwc-hilden.de

(RP)