Fußball : Wülfraths erste Saisonniederlage

Wülfrath Im Auswärtsspiel gegen den TSV Ronsdorf trifft es die Kalkstädter besonders bitter: Wülfrath verliert mit 1:5, bleibt aber dennoch unangefochtener Spitzenreiter.

„Das es uns auch einmal erwischt war völlig klar. Dass wir dann aber gleich mit 5:1 verlieren, war so sicherlich nicht vorgesehen“, erläuterte FCW-Vereinsvorsitzender Michael Massenberg. Bereits in der Vergangenheit war Ronsdorf ein Angstgegner der Kalkstädter. Besonders schwer wiegt für den FCW die Rote Karte für Torwart und Kapitän Semih Demirhat, der nach gut einer halben Stunde wegen eines Foulspiels bestraft wurde und voraussichtlich einige Spiele nicht zur Verfügung steht. „Das ist schon bitter für uns, aber damit müssen wir leben“, sagte der Vereinschef. Er sprach von einer verdienten Niederlage, die aber seines Erachtens dem Spielverlauf nach etwas zu hoch ausgefallen sei. „Ich muss aber zugeben, dass Ronsdorf eine gute Vorstellung ablieferte und sich den Dreier verdiente.“ Michael Massenberg bemerkte, dass der FCW in dieser Woche die Pleite in Ruhe analysieren müsse und dann die Schlüsse daraus ziehen werde. „Wir werden da ganz sachlich herangehen und nicht überzogen reagieren. Da haben wir als Tabellenführer auch gar keinen Grund zu.“