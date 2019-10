Fußball : FC Wülfrath bangt um Karakitsos’ Einsatz

Wülfrath Der unbesiegte Bezirksliga-Tabellenführer muss möglicherweise am Sonntag beim Tabellenvierten TSV Ronsdorf auf seinen Top-Torjäger verzichten, den Hüftprobleme plagen. Für einige Brisanz dürfte in der Partie gesorgt sein, da viele Ex-Wülfrather im Team der Gastgeber stehen.

Michael Massenberg ist seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender und Hauptsponsor des 1. FC Wülfrath. In all den Jahren hat er mit seinem FCW einiges erlebt. Überwiegend gehörte der Verein in seiner Amtszeit der Landesliga an, stieg aber zwischenzeitlich auch in die Oberliga auf und spielt derzeit in der Bezirksliga. Der ehrgeizige und positiv fußballverrückte FCW-Chef will unbedingt in die Landesliga zurück und träumt davon, irgendwann mit dem FCW wieder in der Oberliga aktiv zu sein.