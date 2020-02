Lücken in der Personaldecke bei Mettmanner Verwaltung : Planer werden mit Kusshand genommen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Städte und Gemeinden haben Schwierigkeiten, Fachpersonal zu finden – auch in Mettmann, Erkrath und Wülfrath.

In Wülfrath sind derzeit vier Stellen in der Ausschreibung. Gesucht werden je ein Straßenreiniger, Landschaftsgärtner, Sozialpädagoge und ein Sachbearbeiter im Liegenschaftsamt. „Es gibt seit Jahren einen Fachkräftemangel“, berichtet Sprecherin Franca Calvano. „Der demografische Wandel ist im vollen Gange.“ Studienabgänger würden von gut zahlenden Firmen oder direkt vor der Uni angeworben, da hätten Kommunen keine Chance. „Damit einher geht ein Konkurrenzkampf unter den Kommunen.“ Auch hier wirken sich unbesetzte Stellen auf die Bürger Bereichen aus. Viele freiwillige Leistungen können derzeit nicht erfüllt werden. Andere, die wünschenswert wären, bleiben Wunschträume. „Ich möchte aber auch auf die positiven Seiten der Personalentwicklung in der Stadtverwaltung hinweisen“, merkt Calvano an. So seien viele Stellen mittlerweile besetzt: „Für die Kitas haben wir alle nötigen Fachkräfte auch durch neue Ausbildungsmodelle gewinnen können. Wir beschäftigen nicht nur Erzieher im Anerkennungsjahr, sondern bilden zwei Nachwuchskräfte über die so genannte PiA-Ausbildung in den Kitas aus.