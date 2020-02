Arbeitsagentur Mettmann hilft : Wie Firmen schneller Mitarbeiter finden

Mettmann Wolfgang Müller, Social Media-Berater der Agentur für Arbeit Mettmann, informiert Arbeitgeber am Dienstag, 18. Februar, im BiZ Mettmann über neue Wege der Personalgewinnung.

Fachkräfte sind gesucht – und so hat sich der Arbeitsmarkt in vielen Bereichen bereits gedreht. Jetzt müssen sich die Unternehmen aktiv bei ihren zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewerben. „Die Suche nach den passenden Mitarbeitern wird damit für viele Firmen komplexer und zeitintensiver“, weiß Wolfgang Müller. „Die Art und Weise, wie Menschen nach Arbeit suchen, ist aufgrund der sozialen Medien zudem vielfältiger geworden. Eine einfache Stellenanzeige führt oftmals nicht mehr zum Erfolg.“ Die bisherigen Erfahrungen haben nach Müllers Worten gezeigt, dass es beim Thema soziale Medien großes Interesse und viele Fragen bei den Arbeitgebern gibt „und unsere Beratung hier gerne angenommen wird“.

Im Anschluss an seinen Vortrag steht Wolfgang Müller für einen Austausch und Fragen zur Verfügung. Arbeitgeber, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, können ohne Anmeldung am Dienstag, 18. Februar um 14 Uhr ins Berufsinformationszentrum (BiZ) Mettmann in der Marie-Curie-Straße 1-5 kommen.