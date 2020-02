Wagen überschlägt sich : 83-Jähriger bei Unfall in Mettmann schwer verletzt

Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem umgestürzten Wagen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann (arue) Ein 83 Jahre alter Mann aus Wülfrath wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall an der Meiersberger Straße schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 11.45 Uhr mit seinem Audi über die Meiersberger Straße in Richtung Mettmann gefahren, als er auf Höhe der Kreuzung „Zur Fliethe“ aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild prallte.

Das zerstörte Auto wurde abgeschleppt, die Straße blieb während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme gesperrt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Als der Wagen von der Straße abkam, überschlug sich der Audi des Wülfrathers und landete auf dem Dach im Grünstreifen. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Wagen und brachte ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Höhe von etwa 35.000 Euro. Beamte sperrten die Meiersberger Straße zur Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett ab, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 13.15 Uhr konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

(arue)