Mettmanner Bürger können Vorschläge machen : Wer bekommt den Heimatpreis?

Zuletzt wurde der Heimatpreis an Weltspiegel-Betreiber Thomas Rüttgers verliehen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann 2019 wurde der mit 5000 Euro dotierte Heimatpreis erstmals auch in Mettmann vergeben. Jetzt steht seine erneute Vergabe bevor. Bürger schlagen dazu besonders für die Stadt engagierte Kandidaten vor, eine Jury entscheidet.

Als erste bekamen ihn Constanze Backes und Bodo Herlyn für die Kulturvilla, im vergangenen Jahr durfte sich Kinomann Thomas Rüttgers über ihn freuen. Jetzt soll die Auszeichnung in die nächste Runde gehen. 5000 Euro stehen für den Heimatpreis zur Verfügung, den die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellt.

Auch in diesem Jahr soll der Heimatpreis an besondere ehrenamtliche Initiativen und Engagements, die zur Pflege oder Belebung von örtlichen kulturellen Traditionen durch ihr Programm oder ihr Projekt Außergewöhnliches leisten und ihre Heimat stärken, verliehen werden, erklärt Christian Barra aus dem Büro der Bürgermeisterin. Ab sofort können dafür von Jedermann kommunale Partnerschaften und Vereine, die durch ihre Aktivitäten von besonderer Bedeutung für die Stadt und ihre Menschen sind, werden ebenfalls unterstützt. In den Blickpunkt sollen aber ebenso Aktionen oder Projekte rücken, die überregionale Strahlkraft haben und damit positiv auf die Neandertalstadt aufmerksam machen.

Die 5000 Euro sind für eine Person, einen Verein oder Gruppen bestimmt und werden von den Mettmannern vorgeschlagen. „Der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt wird als Jury fungieren und schlägt den Preisträger für den Heimatpreis vor“, erklärt Christian Barra. Bei einer öffentlichen Auslobung des Preises erfolgt die Würdigung des Gewinners in Form einer Urkunde und Übergabe eines Schecks. Mehr Details und Infos gibt es auf der städtischen Homepage via www.mettmann.de/heimatpreis Vorschläge für Personen, Vereine oder Gruppen eingereicht werden, entweder direkt per Online-Formular oder alternativ per Post mit einem entsprechenden Vordruck. Dort sind auch alle Kriterien für eine Förderung nachzulesen.