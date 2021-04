Mettmanns Umgebung genießen : Corona-konformes Wandern durch die Idylle Metzkausens

Bürgerverein Metzkausen bietet Wanderrouten an. Foto: Bürgerverein Metzkausen

Mettmann Traditionell wandern die Mitglieder des Bürgervereins Metzkausen am 1. Mai. In diesem Jahr muss die traditionelle Veranstaltung entfallen. Anstelle dessen wurden Einzeltouren entwicklt. Sie sind auf der Homepage hinterlegt.

Die derzeitigen Auflagen in der Pandemie machen viele Veranstaltungen unmöglich, so auch die Mai-Wanderung in Gruppenstärke. Alternativ haben Gregor Neumann und seine Mitstreiter aus dem Bürgerverein Metzkausen familientaugliche Strecken durch die nähere Umgebung entwickelt. Alle Angaben sind auf der Homepage des Vereins unter http://buergerverien-metzkausen.de/mai.htm abrufbar.