NRW nimmt Ehrenamt in den Blick : Heimatpreis in Issum vergeben für Musik, Karneval und fleißige Bruderschaft

Issum Der mit 5000 Euro dotierte Preis des Landes NRW wurde an drei Vereine verteilt. Für das kommende Jahr können bereits Vorschläge eingereicht werden. Noch bis zum 30. September Vorschläge eingereicht werden.

Es gibt auch gute Nachrichten in Zeiten der Pandemie, oder zumindest solche, die Hoffnung machen. In Issum wurde der Heimatpreises des Landes NRW verliehen. Damit steht das Ehrenamt im Mittelpunkt, und damit diejenigen, die immer noch den Kontakt zu ihren Mitgliedern versuchen aufrecht zu erhalten, die immer noch am Vereinsleben festhalten, mit viel Kreativität sich in Erinnerung bringen oder einfach die Ärmel hochkrempeln und weitermachen. So wie die Männer vom Stammtisch der St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen.