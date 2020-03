Lions-Benefizveranstaltung : Ärger um Rückerstattung von Konzertkarten

Das Benefizkonzert des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr war für den 14. März angesetzt. Wegen der Corona-Krise musste es ausfallen. Unser Archivbild zeigt eine Szene aus dem Konzert des vergangenen Jahres. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Ticketzentrale Mettmann streitet sich mit den Veranstaltern über eine Kartenrückerstattung. Das sagt die Verbraucherzentrale.

Eigentlich sollte am 14. März in der Stadthalle Mettmann ein Benefizkonzert stattfinden, veranstaltet durch den Lions Club Mettmann-Wülfrath. Der Auftritt des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr wurde jedoch zwei Tage vorab wegen des Coronavirus abgesagt. Bei der Rückgabe der Karten ist nun ein Streit zwischen der Mettmanner Ticketzentrale, dem Buchungssystem-Betreiber Neanderticket und dem Lions-Serviceclub entfacht.

Hans-Joachim Adelhöfer, Inhaber der Ticketzentrale, berichtet, dass er seinen Kunden die Kosten für die Karten vorerst nicht rückerstatten kann. Als Grund gibt er an, er könne nicht alles Geld aus seiner Kasse vorstrecken. Er habe die Betreiber von Neaderticket angefragt, den Betrag der Tickets an ihn zurück zu überweisen, damit er das Geld an schließend an seine Kunden auszahlen könne. „Aber Neanderticket hat sich geweigert zu zahlen“, sagt Adelhöfer. So etwas sei ihm noch nie untergenommen. In der Regel sei die Rückerstattung für alle Beteiligten unproblematisch.

Info Das Konzert sollte am 14. März stattfinden Programm Eigentlich sollte der Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in der Stadthalle Mettmann spielen. Absage Das Konzert wurde zwei Tage vorab vom Lions Club Mettmann/Wülfrath abgesagt. Konflikt Laut Stadtverwaltung arbeite Neanderticket derzeit mit Hochdruck daran, dass die Kartenrückgabe möglich wird.

Marcel Sebastian, Geschäftsführer von „die vernetzer“, welche das Buchungssystem „Neanderticket.de“ betreiben, will auf diesen Vorwurf nicht öffentlich reagieren. Er prüfe derzeit zivil- und strafrechtliche Aspekte. Sebastian betont aber, dass Kunden, die Tickets an einer Vorverkaufsstelle gekauft haben, sich den Ticketpreis gegen Vorlage der Originaltickets an gleicher Stelle zurückzahlen lassen können. Auf diesem Wege hätten die meisten Kunden ihr Geld zurückbekommen.

Auch die Stadt Mettmann, die ebenfalls Karten über Neanderticket verkauft, äußert sich in einer Mitteilung: „Sobald eine Entspannung der momentanen Lage eingetreten ist, können die Karten zurückgegeben werden.“ Die Verkaufsstellen in der Stadtbibliothek und die Schaufenster-Geschäftsstelle seien derzeit geschlossen. Die Stadt bittet um Geduld und Verständnis.

Rechtlich gesehen steht allen Kartenbesitzern eine Rückzahlung der Tickets zu. Das erklärt Andreas Adelberger, Leiter der auch für Mettmann zuständigen Verbraucherzentrale in Velbert, auf Anfrage unserer Redaktion. Er rät, sich per Einschreiben mit der Bitte um Rückerstattung direkt an den Veranstalter zu wenden. Alle Zwischenstationen – also auch die Ticketzentrale als Vorverkaufsstelle – treffe hierbei keine rechtlichen Auswirkungen. Der Veranstalter des Konzertes ist der Lions Club Mettmann-Wülfrath. Sprecher des Clubs geben jedoch an, bisher kein Geld aus den Vorverkäufen erhalten zu haben. Die Lions gehen davon aus, dass dieses Geld noch in den Vorverkaufsstellen liegt. Deshalb werfen sie Adelhöfer indirekt vor, Käufer bei Kartenvorlage „vertröstet“ und „anscheinend falsche Hinweise“ gegeben zu haben.