Trotz Corona-Krise : Mettmanner Rat setzt Politbetrieb nach Ostern fort

Mettmann Dazu wird die Zahl der Sitzungsteilnehmer reduziert und ein anderer Raum gesucht. Im Gespräch ist eine Turnhalle.

(arue) Die Fraktionen des Mettmanner Stadtrates wollen den Politbetrieb nach Ostern fortsetzen. Das teilen sie jetzt in einer „Mettmanner Erklärung“ mit. „Als Fraktionen im Stadtrat sehen wir es als unsere gemeinsame Aufgabe an, die Handlungsfähigkeit der Stadt Mettmann auch in dieser Ausnahmesituation zu sichern. Daher werden wir zusammen mit den Bürgern, der Verwaltung und dem Bürgermeister konstruktiv zusammenarbeiten, um diese Krise zu bestehen“, heißt es darin. In diesem Zusammenhang sei es eine wichtige Aufgabe, zu einer Abstimmung über den Haushalt zu kommen. „Nur mit einem beschlossenen Haushalt können viele Projekte, die vor allem auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie von großer Bedeutung sind, fortgeführt werden“, schreiben die Unterzeichner Richard Bley (CDU), Florian Peters (SPD), Nils Lessing (Grüne), Klaus Müller (FDP) und Ria Garcia (Piraten/Linke).