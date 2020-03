Corona positiv : Gute Initiativen aus Mettmann und Umgebung

In der Katholischen Kirche St. Lambertus in Mettmann gibt es eine Klagemauer, an die Menschen ihre Gebete heften können. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Es gibt auch positive Nachrichten aus Mettmann und Umgebung: Wir veröffentlichen sie hier. Stand: Mittwoch, 25. März, 12.45 Uhr.

Gebetswünsche Die Katholische Kirche Mettmann bietet in St. Lambertus an, seine Bitten, Klagen, Angst oder auch ein Dankeschön auf einen Zettel zu schreiben und diesen an die Klagemauer unweit des Altars zu heften. Die Seelsorger nehmen diese Anmerkungen dann mit in ihr Gebet.