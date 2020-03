Corona-Ticker : Corona-Ticker

Mettmann Das müssen die Bürger in Mettmann jetzt wissen. Stand: 25.3., 17 Uhr.

Stadt richtet Bürgertelefon ein „Die dramatische Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst und beschränkt unser Leben in der Kreisstadt ganz massiv. Gesetzliche Vorgaben und Änderungen, Informationen, Ratschläge und Hinweise zur Pandemie gehen gefühlt im Minutentakt im Rathaus ein. Wir informieren die Öffentlichkeit so schnell und so gut wie möglich. Entsprechend groß ist das Informationsbedürfnis bei den Mettmannerinnen und Mettmannern: Eltern, Unternehmer, freiwillige Helfer, hilfsbedürftige Menschen und viele andere wenden sich mit ganz unterschiedlichen Fragen an die Verwaltung. Um all das zu bündeln, werden wir ab morgen ein Bürgertelefon schalten“, teilt Bürgermeister Thomas Dinkelmann mit.

Stadtorchester verschiebt Konzert Wegen des Coronavirus hat das Stadtorchester Mettmann entschieden, dass es in diesem Jahr kein Frühjahrskonzert geben wird. „Es wird in diesem Jahr ein Herbstkonzert“, sagt Vorsitzender Andreas Kranz. Das Konzert, das für den 16. Mai geplant war, wird in den November verschoben. Die Musiker werden am 8. November um 16 Uhr im Theatersaal der Neandertalhalle unter Leitung von Michael Gilcher aufspielen. Eintrittskarten für das Konzert im Mai, die bereits gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. „Sie können aber selbstverständlich auch zurückgegeben werden. Dazu kann man sich an uns per E-Mail unter info@stadtorchester-mettmann.de oder per Telefon unter der Nummer 02104 52616 wenden“, sagt Vorsitzender Kranz.