Einsatz in Mettmann : Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Südring

Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Südring

Einsatz in Mettmann

Mettmann Gleich drei Autos waren kollidiert, insgesamt musste der Rettungsdienst vier Verletzte versorgen.

(arue) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring (B7) in Fahrtrichtung Haan wurden am frühen Mittwochnachmittag zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt. Wie die Feuerwehr Mettmann berichtet, meldeten Anrufer einen schweren Verkehrsunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Eines davon hatte sich überschlagen und soll zuvor über ein weiteres Fahrzeug hinweg gerast sein.