Glaube und Kirche in Mettmann : „Christmette per Sofa ist schon etwas merkwürdig“

Mettmann/Wülfrath Mettmanner und Wülfrather blicken mit gemischten Gefühlen auf den Corona-bedingten Ausfall der Präsenzgottesdienste. Für die Begründung haben aber alle volles Verständnis.

Stefan Prangenberg , Schreinermeister: „Ich kann mir einen Heiligen Abend ohne den Besuch der Christmette gar nicht vorstellen. Da wird mir sicherlich einiges fehlen. Da ist auch die Übertragung der Messe aus dem Petersdom mit Papst Franziskus keine wirkliche Alternative. Christmette per Sofa ist schon etwas merkwürdig. Am zweiten Weihnachtstag treffen wir uns seit Jahren mit der ganzen Familien. Ich habe noch sieben Geschwister, jeweils mit Familie, da war immer ein ganz besonderes weihnachtliches Flair. Die rigorosen Entscheidungen hinsichtlich Abstand, Schutzmasken und der Beschränkung auf den Besuch von nur ganz wenigen Leuten hat aber trotzdem meine volle Unterstützung.“

Kirchen in Wermelskirchen : In Wermelskirchen die Gottesdienste online miterleben

Daniel Gebauer, Erster Brudermeister der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435: „Weihnachten ist neben Ostern das höchste christliche Fest, an dem an der Menschwerdung Jesu gedacht wird. Da lasse ich mich in der Christmette von dem besonderen Ritus und den Gesängen der Lambertus-Chöre einfangen. Das wird mir an der weihnachtlichen Stimmung sehr fehlen. Ich kann mir aber gut vorstellen, an den digitalen Angeboten, die von der Pfarrgemeinde zur Verfügung gestellt werden, teilzunehmen. Wir leben in einer ganz besondere Zeit, da sollte man bereit sein, ungewohnte Alternativen zu akzeptieren. Es ist ja auch interessant, herauszufinden, ob ein Livestream auf einem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde eine weihnachtliche Stimmung erzeugen kann.“