Weihnachten in Mettmann : So besingen Mettmanner die Weihnacht

So besingen Mettmanner die Weihnacht

Weihnachten in Mettmann

Mettmann Mettmanns Musiker geben erstmals seit Jahren keine großen Konzerte, sondern können privat feiern. Doch am 28. Dezember kann ein Konzert via YouTube und über die Homepage der Kulturvilla gehört werden.

Beim Künstlerehepaar Laflamme/Binde gibt es keine wirkliche Tradition an Weihnachten , denn die beiden Musiker – sie ist Flötistin und er Hornist – sind normalerweise gerade in der Vorweihnachtszeit konzertierend im Einsatz. „Da blieb bisher keine Zeit, große Vorbereitungen und arbeitsintensive Speisepläne zu entwickeln“, wie beide erklären. Und singen? „Wir Instrumentalisten singen besser nicht“, sagt Christian Binde lachend.

Anni Laflamme stammt aus Kanada und dort wird der Heilige Abend nicht am 24. gefeiert, das Fest beginnt am 25. Dezember. Jenseits dieser Tradition hat die Franko-Kanadierin aus ihrer Heimat einige Spezialitäten mit über den großen Teich gebracht: So runden den Festschmaus carrées aux dattes, eine Spezialität aus Haferflocken, braunem Zucker und Datteln, und auch galettes à la mélasse, besonders leckere Kekse mit Marmelade, ab.