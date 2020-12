Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Der Kreis meldet 12 weitere Todesfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der Todesfälle an oder mit dem Coronavirus steigt. Bedingt durch mehrere Nachmeldungen vom Wochenende registriert der Kreis Mettmann am Dienstag 12 Todesfälle.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1168 Infizierte, 102 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 74 (+3; 11 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Haan 72 (-29-; 3 Neuerkrankungen, 34 genesen), in Heiligenhaus 89 (+11; 24 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Hilden 151 (-17; 29 Neuerkrankungen, 40 genesen), in Langenfeld 80 (-19; 6 Neuerkrankungen, 25 genesen), in Mettmann 149 (+4; 8 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Monheim 63 (-21; 2 Neuerkrankungen, 22 genesen), in Ratingen 184 (+27; 49 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Velbert 221 (-53; 14 Neuerkrankungen, 64 genesen) und in Wülfrath 85 (-14; 5 Neuerkrankungen, 11 genesen).