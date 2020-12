Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Vier weitere Todesfälle

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Patienten im Kreisgebiet ist von Sonntag auf Montag um 62 zurückgegangen. Das Kreisgesundheitsamt meldet vier weitere Todesfälle.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1270 Infizierte, 62 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 71 (-18; 1 Neuerkrankung, 19 genesen), in Haan 103 (-1), in Heiligenhaus 78 (-4; 2 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Hilden 168 (-1; 1 Neuerkrankung), in Langenfeld 99 (+2; 2 Neuerkrankungen), in Mettmann 145 (+14; 41 Neuerkrankungen, 27 genesen), in Monheim 84 (-1; 1 genesen), in Ratingen 157 (-25; 12 Neuerkrankungen, 37 genesen), in Velbert 274 (-16; 2 Neuerkrankungen 18 genesen) und in Wülfrath 91 (-12; 11 genesen).



Als genesen gelten inzwischen 8190 Personen.