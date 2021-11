Pandemie in Mettmann : Lange Schlangen vorm Impfmobil

Pandemie in Mettmann

Zu Beginn der kalten Jahreszeiten ist ein deutlicher Anstieg der Corona-Infektionszahlen zu beobachten. Viele nahmen Samstag das Impfangebot an der Mühlenstraße wahr. Foto: Valeska von Dolega

Mettmann „Nutzen Sie die Impfangebote!“ Diesem Appell von Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und den im Rat der Kreisstadt Mettmann vertretenen Fraktionen von CDU, Die Grünen , SPD, FDP, Zur Sache!Mettmann und Wählergemeinschaft Mettmann folgten Samstag viele Freiwillige. Es kam zu langen Schlangen.

Die Diskussion um die Impfung prominenter Bundesliga-Fußballer mag bei der sichtbar guten Resonanz in Sachen Impfung eine Rolle am Rande gespielt haben. Angesicht gerade wieder stark ansteigender Infektionszahlen bietet nur eine Impfung Schutz vor scheren Vorläufen der Covid-19-Infektion. Entsprechend klug folgten viele Mettmanner der Chance, sich Samstag an der Mühlenstraße impfen zu lassen.