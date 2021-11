Hockey : Mettmanner Hockey-Teams starten in die Hallensaison

METTMANN Nach einer nur kurzen Vorbereitungszeit rechnet Abteilungsleiter Wolfgang Weiß zu Beginn noch nicht mit Top-Leistungen der MTHC-Teams.

An diesem Wochenende beginnt für die Hockeymannschaften des Mettmanner THC die Hallensaison 2021/2022. Die Senioren des MTHC gehen mit zwei Frauenmannschaften und einem Herrenteam an den Start. Die Erste der Frauen spielt in der 1. Verbandsliga an, während die Zweite ebenso wie das Herren-Team in der 2. Verbandsliga um Punkte kämpft. „Wir hatten nur wenig Gelegenheit zur Vorbereitung auf das Hallenparkett, dabei ist die Umstellung von Kunstrasen in unserem Hockeystadion auf das Spielfeld in der Halle nicht einfach“, sagt Wolfgang Weiß. „Erst vor wenigen Tagen hatten wir Trainingsauftakt in der Halle, so dass der Start in die Meisterschaft bereits nach wenigen Einheiten erfolgt. Sicherlich ist das nicht optimal“, betont der Abteilungsleiter.