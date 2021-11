Hochdahl : Forum Sandheide auf der Zielgerade

Erkrath An der Hildener Straße wurde Richtfest für die neue Halle des künftigen Zentrums für soziale Dienstleistungen gefeiert. Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen bei 8,2 Millionen Euro.

Immerhin das Hallendach ist jetzt gedeckt und konnte von Dachdeckermeister Christian Sauter mit dem traditionellen Richtspruch („Glück sei künftig in diesem Haus, die Eintracht fliehe niemals daraus“) versehen werden. Anlass für Bürgermeister Christoph Schultz, allen beteiligten Institutionen zu danken, sprich dem Architekten Guido Kammerich, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und nicht zuletzt dem Land NRW, das sich mit satten 7,4 Millionen Euro an dem insgesamt 8,2-Millionen-Projekt Forum Sandheide beteiligt.

Vor allem bei der CDU, die – aus Kostengründen – von Anfang an gegen das Projekt Soziale Stadt Sandheide und das dazugehörige Forum war, sorgten diese Entwicklung für Unmut. Die anderen Ratsparteien waren auch nicht begeistert, sahen aber letztlich keine andere Möglichkeit, als den Beschluss durchzuziehen. Auf Sanierung und Umbau zu verzichten, sei in dieser Situation unmöglich. „Die Anträge für die 90-prozentige Förderung durch das Land waren 2017 von der Verwaltung zu stellen, die in Erkrath klar unter Führung von Wahlbeamten der CDU steht, und die Verwaltung hatte die Kostenschätzungen zu erarbeiten. Diese sind deutlich zu niedrig ausgefallen. Eine nachträgliche Korrektur der Förderanträge ist nicht möglich“, merkte damals beispielsweise die Bmu an.