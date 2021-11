Fußball : VfB 03 Hilden feiert unter Flutlicht Sieg über den SC West

Die Fußballer des VfB 03 Hilden verteidigen mit dem Erfolg über die Düsseldorfer für eine weitere Woche den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga.

VfB 03 Hilden – SC Düsseldorf-West 4:2 (3:1). Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der Sieg des VfB 03 in trockenen Tüchern war. „Der SC West ist so aufgetreten, wie wir ihn eingeschätzt haben: Eine geschlossene Truppe, laufstark, giftig und positiv aggressiv“, erklärte Tim Schneider. Der Hildener Trainer bescheinigte seiner Mannschaft bis auf die Anfangsviertelstunde ein gutes Spiel. Dabei stand es da bereits 1:1. Max Wagener sorgte für den ersten Jubel bei den VfB-Fans, als er im Düsseldorfer Strafraum nur noch durch ein Ziehen am Trikot zu bremsen war. Stefan Schaumburg verwandelte den Elfmeter souverän zur 1:0-Führung (6.). Die war aber schnell wieder Makulatur, da die Hildener eine Freistoß-Flanke nicht verhindern konnten und Dennis Schreuers zum 1:1 (11.) einköpfte.