Kultur in Mettmann : Regionalkantor spielt Klaviersonate auf der Orgel

Mettmann Zu den sommerlichen Orgelkonzerten will Regionalkantor Matthias Röttger Beethovens Klaviersonate „Grande Pathétique“ interpretieren. Den Zuhörern verspricht das ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

Regionalkantor Matthias Röttger ist ein rühriger Kirchenmusiker und Chorleiter, der immer wieder zu hochkarätigem musikalischem Genuss einlädt. Trotz der Corona-Krise will er auch in dieser Saison zu seinen sommerlichen Orgelkonzerten einladen. Start ist am Samstag, 8. August, um 20 Uhr, ein weiteres Konzert ist für Sonntag, 9. August, um 17 Uhr geplant. In beiden Konzerten spielt er von Johann Sebastian Bach die Triosonate c-Moll und von Charles Marie Widor die 5. Orgelsinfonie mit der berühmten Toccata. Zudem interpretiert er anlässlich des Beethovenjahres von Ludwig von Beethoven die Klaviersonate „Grande Pathétique“ op. 13. Eine Klaviersonate auf der Orgel – geht das? Ja, davon ist Röttger überzeugt. Für die Zuhörer sicherlich ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Der Eintritt ist frei, das Publikum wird jedoch um großzügige Spenden gebeten. Zum einen muss noch ein Restbetrag zur Finanzierung der Orgel getilgt werden. Zum anderen möchte Kantor Röttger freiberuflichen Musikern eine Auftrittsmöglichkeit im Sonntagsgottesdienst bieten können. Einen Etat dafür gibt es bisher nicht, aber die Spenden sollen zur Finanzierung beitragen. arue