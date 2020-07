Mettmann : VRR-Deal lässt Regiobahn wieder rollen

Die Regiobahn arbeitet an der Elektrifizierung ihrer Strecke bis einschließlich Wuppertal. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Mettmann Das Mettmanner Unternehmen hatte bereits passende Wagen für die neue elektrifizierte Strecke bestellt. Das war eine hohe finanzielle Belastung, denn weil die Elektrifizierung auf sich warten lässt, hätten die Fahrzeuge ungenutzt auf dem Abstellgleis gestanden.

Dank eines Deals mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr VRR konnte die Regiobahn GmbH mit Sitz in Mettmann jetzt ihren Hals aus der Schlinge ziehen: Wie VRR-Sprecher Dino Niemann auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, übernimmt das Gelsenkirchener Unternehmen die von der Regiobahn bestellten Elektrotriebwagen. Das nimmt der Regiobahn eine große finanzielle Last von den Schultern.

Warum war der Deal so wichtig? Ursprünglich wollte die Regiobahn ihre Linie S28 zum Fahrplanwechsel Dezember 2019 nach Wuppertal erweitern und die Strecke elektrifizieren. Im Vorgriff auf dieses Datum wurden beim Hersteller Stadler Pankow GmbH Fahrzeuge bestellt – vier, die zum Ende dieses Jahres geliefert werden und sechs weitere, die bis Ende 2021 bereit stehen sollten. Da die Strecke jedoch noch nicht elektrifiziert ist, hätten die Fahrzeuge ungenutzt auf einem Abstellgleis gestanden – und das bei gleichzeitig hohen Kosten, liegt doch der Preis pro Fahrzeug bei mindestens fünf Millionen Euro. Die Fahrzeuge werden jetzt „in die VRR-Flotte der S-Bahn Rhein-Ruhr integriert“, erläutert Niemann. Darüber hinaus gehende Einsatzmöglichkeiten würden „derzeit noch geprüft“.

Gesellschafter Der Kreis Mettmann ist mit 20 Prozent an der Regiobahn beteiligt.

Warum geht es nicht vorwärts mit der Elektrifizierung der Strecke? Die Verlängerung der Strecke nach Wuppertal musste bereits wegen Verzögerungen bei der Planung und bei vorbereitenden Bauarbeiten verschoben werden. Darüber hinaus steht aber auch immer noch nicht fest, wann auf den Gleisen tatsächlich Elektrofahrzeuge verkehren können. Das liegt daran, dass die Regiobahn die Verfügungsgewalt über Grundstücke braucht, die noch in privater Hand sind. Es geht dabei um die Zusicherung von so genannten Zutrittsrechten, die nötig sind, um an die Elektroleitungen heranzukommen. Wie die Sprecherin der Bezirksregierung, Beatrix van Vlodrop, auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert, hab es zwischenzeitlich einen Erörterungstermin der beteiligten Parteien gegeben. „Ziel dieser Termine ist, möglichst eine Einigung zwischen dem Antragsteller und den Behörden und Privaten zu erreichen. Dies ist hier mit den Privaten nicht gelungen, da sie andere Vorstellungen als die Regiobahn hatten“, teilt van Vlodrop mit. Wie unsere Redaktion von einem Betroffenen erfahren hat, sei man „grundsätzlich bereit, zu verhandeln“, doch scheinen letztlich die Vorstellung über den Preis auseinander zu gehen. Die Betroffenen befürchten nun eine Enteignung.