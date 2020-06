Katholische Kirchengemeinde Wermelskirchen : Von der Orgel in die Bußgeldstelle

Nach 13 Jahren als Kantor verlässt Marcus Richter die Katholische Kirchengemeinde in Wermelskirchen – auf eigenen Wunsch. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Nach 13 Jahren verabschiedet sich Kirchenmusiker Marcus Richter von der katholischen Kirchengemeinde – zugunsten seiner Familie. Er geht zurück in die Verwaltung. Musik wird jetzt wieder zu seinem Hobby.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Marcus Richter wird bald zum zweiten Mal Vater. Wenn er davon berichtet, dann strahlen seine Augen und die Vorfreude ist unverkennbar. Und weil der 40-Jährige nicht verpassen will, wie seine Kinder aufwachsen, weil er Freundschaften wieder mehr pflegen und mehr Zeit für seine Hobbys haben möchte, hat er eine Entscheidung getroffen. Richter verabschiedet sich von der katholischen Kirchengemeinde.

„Als Kirchenmusiker ist man immer dann im Einsatz, wenn andere frei haben“, erzählt er. Messen finden nicht nur in der Woche, sondern auch am Wochenende, an Festtagen und in den Abendstunden statt. Chorproben beginnen, wenn andere den Tag ausklingen lassen“. Marcus Richter hat das 13 Jahre lang gerne gemacht. „Ich wusste ja, was auf mich zukommt“, sagt er. Aber man wisse eben nie, was dieser Einsatz jenseits von berechenbaren Arbeitszeiten mit der Zeit mit einem mache. Und deswegen sei es nun an der Zeit, dem Privaten wieder mehr Raum zu geben.

Info Abschied findet wohl ohne Feier statt Corona Wegen der Corona-Pandemie finden seit Wochen keine Chorproben mehr statt, zum Gottesdienst wird ohne Gesang und unter besonderen Bedingungen eingeladen. Es sei noch nicht klar, ob es einen offiziellen Abschied aus Wermelskirchen gebe, sagt Richter. Über eine Nachfolgeregelung ist noch nichts bekannt. Chöre Von seinen Chören will sich der Kantor in jedem Fall verabschieden – wenn nicht anders möglich, käme er dafür auch nach seinem Wechsel für eine Probe zurück.

Also hat Marcus Richter gekündigt: Ende September verlässt er die katholische Kirchengemeinde. Das habe auch damit zu tun, dass ihm bei seiner Arbeit immer eine Identifikation mit Kirche wichtig gewesen sei. „Aber in den vergangenen Jahren hat diese Identifikation gelitten“, sagt er und betont: „Das hat keine lokalen Gründe.“ Er denke eher an die schleppende Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und das Lauterwerden der konservativen Stimmen. Also verabschiedet er sich und tritt seine neue Stelle bei der Stadt Leverkusen an – in der Bußgeldstelle, Ruhender Verkehr.

Marcus Richter lacht. „Ich weiß, bei diesem Wechsel könnten Fragzeichen auftauchen“, sagt er dann. Aber so weit entfernt, wie der Abstand von Busgeldstelle und Orgel klingt, sei er gar nicht. Denn nach der Schule entschied sich Richter damals für eine Ausbildung in der städtischen Verwaltung. „Das gefiel mir“, erinnert er sich, „der Kontakt mit Bürgern und die Arbeit mit Gesetzestexten.“ Mit Mitte 20 hatte er sich dann trotzdem gefragt, ob er diese Arbeit weiterführen oder doch sein Hobby zum Beruf machen sollte. Damals hatte er das C-Examen für Kirchenmusiker im Nebenerwerb bereits in der Tasche, sprang hin und wieder als Kantor ein und hatte auch schon Chöre geleitet. Er kündigte das Beamtenverhältnis und schrieb sich zum Studium der Kirchenmusik ein.

„Ich erinnerte mich an diese Momente als Jugendlicher, als ich in der Messe in Bad Münstereifel den lateinischen Worten lauschte und eine Faszination für das Feierliche und Geheimnisvolle empfand“, erzählt Richter. Das spürte er wieder, als er nach dem Studium eine befristete Stelle als Assistent des Domkapellmeisters in Köln antrat. Als er dann die Ausschreibung aus Wermelskirchen las, gefiel ihm vor allem eine Anforderung: „Es wurde deutlich, dass Kirchenmusik hier nicht als Dekoration, sondern als wesentlicher Bestandteil des liturgischen Tuns empfunden wird“, sagt Richter. Und genauso wünschte er sich da. Es gehe jeden Tag und erst recht an den hohen Feiertagen um die Botschaft: Der Priester wolle sie von vorne zur Gemeinde bringen, der Kantor von oben – von der Orgel auf der Empore.

Dazu kamen unzählige Konzerte mit seinen beiden Kirchenchören in St. Michael und St. Apollinaris, die ihre Kräfte bündelten, um gemeinsam aufzutreten. Es entstanden Projekte mit der Musikschule. „Kirche ist ein wichtiger Kulturträger“, sagt er. Besonders wohl fühlte er sich selbst eher mit den klassischen Tönen. Aber Kirchenmusik bilde 1000 Jahre ab – von gregorianischer Musik bis zu Worshipliedern. „Beides hat seinen Platz in der Gemeinde“, sagt er und lobt die Arbeit von Daniela Bornefeld, die sich mit ihrem Chor der jüngeren Musik widmet.