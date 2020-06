Um 15 Uhr in der Aldegundiskirche in Emmerich : „MusikSommer“ am Sonntag

Mirjam Hardenberg mit ihrer Tochter Lara van Offern. Foto: Markus van Offern

Emmerich Endlich wieder Musik hören in der Kirche. Am Sonntag findet wieder ein Stück Normalität statt in Emmerich. Es gibt ein Konzert in der Aldegundiskirche mit bekannten Musikern der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag, 28.Juni, findet um 15 Uhr das erste Konzert des „MusikSommer 2020“ in der Aldegundiskirche statt. Stefan Burs, Kantor der Christophorus-Gemeinde, hat diese Reihe ins Leben gerufen. Cellistin und Sopranistin Mirjam Hardenberg wird am Sonntag Werke für Cello und Orgel, Sopran und Orgel sowie - gemeinsam mit ihrer Tochter Lara van Offern - für Sopran-Duett und Orgel zu Gehör bringen. Es sind Stücke der Barockzeit (unter anderem Vivaldi) zu hören, aber auch romatische Werke von Mendelssohn, Fauré und Saint-Saens. In der Mitte des Programms erklingt mit dem Choral a-Moll des französischen Komponisten César Frank ein Bravourstück für die Orgel.

Natürlich werden in der Aldegundiskirche alle Anforderungen der Corona-Zeit erfüllt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei, eine Spende für die Konzertreihe natürlich gern gesehen.

(RP)