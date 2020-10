An(ge)dacht : Die 99 Schritte

Pastor Sebastian Hannig, Katholische Kirche Mettmann. Foto: Marcel Derksen

Auf viele in Deutschland würde die Aussage zutreffen: Glaube ja, Gott nein. Denn Glaube scheint ganz allgemein und unverbindlich eine Art ,gutes Gefühl’ zu sein, eine wage Ansicht, dass es da noch irgendetwas gibt, sei es Schicksal, das Universum, die Macht des Guten oder irgendeine andere Form von göttlich-mystisch-magischer Kraft.

Auch bei Christen ist oft nur eine diffuse Definition davon anzutreffen, was Glaube ist: Hoffnung, Freude, Gemeinschaft, vertrauen können oder weitere ähnliche Umschreibungen.

Es ist gut, wenn Menschen diese positiven Erfahrungen mit Glauben verbinden. Aber auffällig ist, wie schwer es Christen häufig fällt, Gott beim Namen zu nennen. Kritisch könnte man fragen, ob denn Gott mit dem Glauben nichts zu tun hätte. Denn gerade im Christentum ist doch dies eine Kernaussage: Glaube ist die Beziehung zu Gott. Deswegen ist dieser Gott in Jesus Christus Mensch geworden, um sich uns in besonderer Weise zu zeigen.

Ohne diesen Gott, der in Jesus zu uns gekommen ist, gibt es keinen christlichen Glauben. Ansonsten wäre es so, wie wenn man z.B. die Liebe nur als tolles Gefühl und schönen Zustand beschreiben würde, dabei aber die Person verschweigen würde, mit der man in Liebe verbunden ist. Ohne ein Gegenüber, ohne einen Geliebten gäbe es keine Liebe.

So ist es auch mit dem christlichen Glauben. Ein Glaube, der in den hohlen Raum geht, verliert sich im Nichts. Gott ist für uns Menschen ein Gegenüber, ein anders Ich, der in Jesus ein menschliches Angesicht bekommen hat. Gott ist ein Liebender, der auf die Erwiderung seiner Liebe wartet. Manche Christen tun sich vielleicht deswegen schwer, Gott bei der Beschreibung ihres Glaubens zu nennen, weil sie diese Beziehung zu Gott kaum oder gar nicht spüren. So gibt es einige, die mit ihrem Glauben ringen oder sich ernsthaft fragen, ob dieser Gott wirklich existiert.

Wenn Glaube Beziehung ist, dann kann diese – wie alle Beziehungen – nicht erzwungen werden. Es ist ein aufeinander Zugehen von zwei Partnern. Gott geht auf uns zu, aber er drängt sich nicht auf. Er lässt uns frei, sein Angebot anzunehmen und die Beziehung in Liebe einzugehen. Wenn es also stimmt, dass es diesen Gott, dem die Beziehung zu uns so wichtig ist, gibt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass er sich uns zeigen möchte, wenn wir auf ihn zugehen und ihn suchen.