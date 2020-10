Frau aus Hilden schwer verletzt : Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß auf B 7

Mettmann Eine 34-jährige Autofahrerin aus Hilden ist am Mittwochmorgen schwer verletzt worden, drei andere beteiligte Personen sind leicht bis unverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 7 in Mettmann ist eine 34-jährige Frau aus Hilden am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Hildenerin gegen kurz nach sechs Uhr mit ihrem Hyundai auf der Düsseldorfer Straße (B 7) in Fahrtrichtung Mettmann unterwegs. Im Bereich vor einer S-Kurve fuhr ihr dabei aus bislang nicht geklärter Ursache ein 53-jähriger Düsseldorfer mit seinem Opel Astra ungebremst ins Heck. Wegen des heftigen Aufpralls wurde der Opel eine Böschung hinaufgeschleudert, wo er sich überschlug und anschließend wieder auf der Straße landete. Der Hyundai wurde durch den Unfall einmal um die eigene Achse gedreht und blieb auf der Straße stehen.