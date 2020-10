Neue Sandspielbank und Nestschaukel für Kinder in Mettmann : Vier Spielplätze sind saniert – weitere folgen

Neue Sandspielbank und Nestschaukel für Kinder in Mettmann

Mettmann Im Mettmanner Stadtgebiet sind jetzt vier Spielplätze nach Sanierungsmaßnahmen wieder freigegeben worden und können ab sofort wieder bespielt werden.

An der Klutenscheuer wurden gleich zwei Spielplätze durch die städtische Abteilung Grünflächen erneuert. Auf Höhe der Hausnummer 5 wurde der Spielplatz „Klutenscheuer I“ mit einer neuen Sandspielbank (Sandaufzug, Sandwaage und Schüttelsieb) am vorhandenen Sandkasten aufgewertet. Am Spielplatz „Klutenscheuer II“, der kurz vor dem Regiobahn-Bahnhof Mettmann-Zentrum liegt, wurden eine neue Doppelschaukel als Ersatz für die alte Metallschaukel sowie eine neue Kleinkind-Spielanlage mit Turm, Rutsche und Netzaufstieg installiert.