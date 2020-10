Nach Corona-Eklat : RTL äußert sich zum Wendler-Video und streicht Live-Hochzeit aus TV-Programm

Köln Nachdem Schlagerbarde Michael Wendler am Donnerstag mit seinem DSDS-Rückzug und kruden Corona-Theorien negativ aufgefallen war, zieht der TV-Sender RTL nun inhaltliche Konsequenzen. Außerdem prüft er rechtliche Schritte.

Nach dem Eklat um Corona-Äußerungen von Schlagersänger Michael Wendler (48) sagt RTL die ursprünglich geplante Übertragung seiner kirchlichen Hochzeit endgültig ab. „Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht statt bei RTL“, erklärte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf am Freitag. Wendler habe eigenständig und ohne Rücksprache den gemeinsamen Vertrag gekündigt und verunglimpfe RTL, führte er weiter aus. „Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen.“ Graf weiter: „Wir befinden uns derzeit mitten in der Produktion der aktuellen Staffel von DSDS und besprechen auch das Thema Jury. Fest steht, dass wir drei tolle Juroren haben. Wir lassen uns eine erfolgreiche Show, die Millionen Menschen gerne sehen, sicher nicht von einem Verschwörungstheoretiker vermiesen oder generell vorschreiben, wie und was wir senden.“