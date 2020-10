An(ge)dacht : Störungen haben Vorrang

Mettmann „Störungen haben Vorrang“… … lautet eine der Grundannahmen der Themenzentrierten Interaktion (TZI), und die wiederum ist ein Konzept zur Arbeit in Gruppen. TZI-Ziele sind soziales Lernen und Förderung der persönlichen Entwicklung. Dagegen ist nichts einzuwenden, und wenn das in einer Gruppe beachtet wird, werden die meisten, vielleicht sogar alle profitieren.

Soweit zu Störungen, bei denen ich mich entscheiden kann, sie zuzulassen. Was ist aber mit solchen, die sich aufdrängen, egal, ob ich das will oder nicht. Die nehmen sich den Vorrang einfach, und anders als in gestalteten Gruppenprozessen sehe ich keinen Gewinn: Führungsverantwortliche geben sich pubertär, wie außer Rand und Band; sinnfreie Freiheitsdemonstrationen prangern Regeln an, die nachweislich Leben bewahren; Lügen werden mit Wahrheitsattitüde in die Welt gepostet und geglaubt.