Mettmann : Alzheimer-Gesellschaft vor Ort wird gestärkt

Mettmann Die Aktiven können sich mit ihrer segensreichen Arbeit zum Wohle der Erkrankten und deren Angehörigen noch stärker auf die Städte im Kreis Mettmann konzentrieren.

Über 30 Jahre konnte die Alzheimer-Gesellschaft Düsseldorf/ Kreis Mettmann ihre segensreiche Arbeit zum Wohle der Erkrankten als auch deren Angehörigen einbringen, doch war der Schritt in eine Aufteilung der Gebiete notwendig. Mit weit mehr als eine Million Einwohner in Düsseldorf plus Kreis Mettmann war der Einzugsraum zu groß, und die Anzahl der Erkrankten hat sich darüber hinaus auch ständig erhöht. So hat sich die Alzheimer-Gesellschaft Kreis Mettmann auf eigene Füße gestellt und ins Kaplan-Flintrop-Haus, Lutterbecker Straße, zu einer Mitgliederversammlung eingeladen.