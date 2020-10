Schwimmhalle in Mettmann wieder geöffnet : Ab ins Hallenbad

Mettmann Die Schwimmhalle am Lavalplatz ist wieder geöffnet. Es dürfen allerdings nur 39 Personen gleichzeitig ins Bad. Diese Zahl ist anhand der Abstandsregelung und der Wasserfläche errechnet worden.

Pünktlich zum Start der Herbstferien hat das Mettmanner Hallenbad seinen Betrieb – natürlich unter Coronabedingungen – wieder aufgenommen. Dadurch, dass in den Ferien das Schulschwimmen wegfällt, können in diesen beiden Wochen die Öffnungszeiten ein wenig verlängert werden, so dass vielleicht der eine oder andere Besucher mehr in den Genuss kommen kann, seine Runden im angenehm temperierten Nass zu drehen. Denn natürlich sind die Besucherzahlen Corona-bedingt stark beschränkt. „Gleichzeitig dürfen 39 Personen ins Bad“, sagt Joscha Bastigkeit vom städtischen Bäder-Team.