Neuer Rekordwert : Corona-Inzidenz im Kreis Mettmann steigt weiter

Die Lage im Kreis Mettmann verschärft sich am Donnerstag weiter. Laut Robert-Koch-Institut ist die Inzidenz auf 63 gestiegen. Am Mittwoch lag sie noch bei 54,4. Seit Mittwoch sind laut RKI 64 neue Fälle dazugekommen.

Neben der Allgemeinverfügung, die Kreis und Kommunen am Mittwoch veröffentlicht haben, haben auch Bund und Länder am späten Mittwochabend neue Regeln beschlossen. Nach achtstündigen Beratungen in Berlin über neue Corona-Maßnahmen einigten sie sich auf mehrere Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung: In Hotspots dürfen sich noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen. Die Ministerpräsidenten einigten sich auf eine einheitliche Verschärfung der Regeln für private Feiern. Demnach sollen Feste in Risikogebieten generell auf zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt sein. Zudem soll dort eine Sperrstunde ab 23 Uhr in der Gastronomie gelten.