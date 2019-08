Kreis Mettmann : Kinder jagen Verbrecher in der Steinzeit

In der vorletzten Ferienwoche gibt es noch freie Plätze. Rund um die Steinzeit werden Feuersteine, Amulette oder Speerspitzen hergestellt. Foto: Neanderthalmuseum Kreis Mettmann/Holger Neumann foto@gentura.d

Mettmann In der fünften Ferienwoche startet das Programm im Neanderthal Museum am Dienstag, 13. August, mit einem Steinzeittag.

(og) Vom 18. Juli bis 28. August können sich Kinder und Jugendliche in der Steinzeitwerkstatt des Neanderthal Museums in die Vorzeit zurückversetzen lassen. Es gilt Steinzeitlichter zu bauen, mit einem Feuerstein Bilder in Schiefer zu gravieren, bei einer interaktiven Verbrecherjagd einen gestohlenen Schädel zu finden oder steinzeitliche Amulette zu basteln. Und natürlich erfährt man auch eine Menge über die Neandertaler und wie sie gelebt haben. Alles, was gebaut, gemalt oder geschnitzt wird, darf anschließend auch mit nach Hause genommen werden.

In der fünften Ferienwoche startet das Programm am Dienstag 13. August, 13 bis 16 Uhr, mit dem Steinzeittag. Unter dem Motto „Zeitreise in die Steinzeit“ können Kinder ab sechs Jahren die Neandertaler im Museum besuchen und sehen, wie sie damals gelebt haben. Danach können sie steinzeitliches Jagen mit Speeren ausprobieren und ein Amulett herstellen. Die Teilnahme kostet 24 Euro.

Am Donnerstag, 15. August, 11 bis 13 Uhr, dreht sich alles rund um den Feuerstein. In dem Workshop „Feuerstein – Schatz der Steinzeit“ erfahren Kinder ab acht Jahren, dass dieser Stein das Leben der Steinzeitmenschen extrem erleichtert hat. Man konnte nicht nur Feuer damit machen, sondern beispielsweise Fell damit durchtrennen. Die Kinder basteln zudem ein Messer aus dem Stein. Teilnahme kostet 16 Euro.

Am Freitag, 16. August, 14 bis 16 Uhr, geht es mit „Mit Oma und Opa in die Steinzeit“. Die Kinder (ab 6 Jahren) und die Großeltern lernen Kina, ein Neandertaler-Mädchen, kennen, sie sehen einen steinzeitlichen Lagerplatz und stecken ihre Köpfe ins Kopf-Kino, um Höhlenbilder zu bestaunen. Danach geht es durch den Wald zur Steinzeitwerkstatt, wo alle gemeinsam aus Feuersteinen Steinzeitmesser anfertigen und die Kids sich als Jäger versuchen können. Die Teilnahme kostet 16 Euro.

Ebenfalls am Freitag, 16. August, 12 bis 13 Uhr, geht es mit einer spannenden „Mitmachführung: Hi, Neanderthaler, wie lebst du?“ in die Dauerausstellung. Kinder ab 6 Jahren lernen die eiszeitlichen Jäger und Sammler näher kennen. Sie sehen welche Werkzeuge und Waffen sie benutzt haben, was ihre Lieblingsspeise war und welche Kleider sie trugen. Zudem dürfen sie einen echten Mammutzahn anfassen. Die Teilnahme kostet neun Euro. Karten gibt es im Vorverkauf an der Museumskasse oder unter www.westticket.de. Neben dem Sommerferienprogramm sollten sich Kinder und Eltern schon jetzt einen weiteren Termin unbedingt vormerken: Am letzten Ferienwochenende, 24./25. August, gibt es ein großes Museumsfest. Auf dem Neandertaler-Fundort und rund um das Museum zeigen Handwerker und Archäotechniker ihr Können und geben einen spannenden und interessanten Einblick in das Leben unserer Vorfahren. Erstmals dabei ist ein Steinzeitjäger, der die Besucher im den steinzeitlichen Jagdtechniken und Waffen vertraut macht.