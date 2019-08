Immer mehr Gaststätten machen dicht : Gewerkschaft warnt vor Kneipensterben

von Ilka Patzek Die Arbeitnehmervertreter schlagen Alarm: Im Kreis Mettmann wurde seit 2007 jede neunte Gaststätte geschlossen.

Kneipe in Gefahr: Innerhalb von zehn Jahren haben 85 Gastro-Betriebe im Kreis Mettmann geschlossen. Zwischen 2007 und 2017 hat damit jede neunte Gaststätte, Kneipe oder Eisdiele zugemacht. Zuletzt zählte der Kreis 639 gastronomische Betriebe. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Düsseldorf-Wuppertal mit. Sie beruft sich hierbei auf Zahlen des Statistischen Landesamts – und warnt vor einem weiteren Kneipensterben. „Vom Fußballabend in der Bar bis zum Grünkohlessen mit dem Sportverein – die Gastronomie steht für ein Stück Lebensqualität“, sagt NGG-Geschäftsführerin Zayde Torun. Mit den Betriebsschließungen stehe nicht nur ein wichtiger Teil der Alltagskultur auf dem Spiel. Es seien auch etliche Arbeitsplätze in der Region in Gefahr.