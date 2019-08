Gesundheit : Wenn Implantate den Alarm auslösen

Betroffene sollten deshalb den Implantats-Ausweis an der Sicherheitskontrolle griffbereit haben.

(RP) Für viele Menschen beginnt der Urlaub am Flughafen. Doch bei einigen wird die Vorfreude schon getrübt, bevor die Maschine überhaupt abgehoben hat: Während der Sicherheitskontrolle schlägt der Metalldetektor an, das Personal ist alarmiert und der Betroffene irritiert. Gürtel, Uhr, Handy, Schlüssel – eigentlich war doch alles auf dem Band.

Dass die Ursache tiefer liegen könnte, kann Reisende kalt erwischen. Etwa wenn Operationen, bei denen medizinisches Material eingesetzt wurde, schon Jahre her sind. Denn viele Implantate beinhalten metallene Elemente. „Künstliche Gelenke zum Beispiel bestehen noch vielfach aus einer Materialkombination von Titan- oder Stahllegierungen, Keramik und Kunststoffen. Da kann der Alarm in der Röntgenkontrolle trotz des darüber liegenden, schützenden Gewebes anschlagen“, sagt Dr. Peter Riess, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum Niederberg.

Schwierig und nervenaufreibend wird es mitunter, wenn Betroffene den strengen Kontrolleuren im In- und Ausland nicht die dazugehörigen Papiere zu ihren „metallenen Begleitern“ vorlegen können. „Prothesenträger sollten deshalb ihren Implantats-Ausweis immer griffbereit haben. Diesen Gelenkpass stellen die Kliniken aus, die auch die jeweiligen Operationen durchgeführt haben. Vermerkt ist dort die Größe der Prothese, Material, Alter, Datum und an welcher Stelle des Körpers das Implantat sitzt.

„Ein Vorteil ist es, wenn die Hüft- oder Knieprothesen nur aus Titan bestehen, da das Leichtmetall bei der Kontrolle nicht anschlägt“, so Riess. Doch unabhängig davon, sollte auch hier stets der Pass in der Tasche sein. Denn in unerwarteten Notfallsituationen während des Urlaubsaufenthaltes ist das eine wichtige Information für die Ärzte vor Ort. Falls das Dokument bei Reiseantritt nicht vorliegt, kann in manchen Fällen auch ein entsprechendes Röntgenbild nach erfolgter Operation oder eine englischsprachige Bescheinigung des Arztes ausreichen, um das Vorhandensein und die Lage der Metallimplantate beweisen zu können. Prinzipiell sollten Patienten mit Metallimplantaten grundsätzlich etwas mehr Zeit für den Check-In einplanen.