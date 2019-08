Bildungsakademie in Mettmann meldet Erfolg : Pflegefachkräfte absolvieren Weiterbildung

Diese Fachkräfte freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss. Foto: Kreis Mettmann

Mettmann Mit insgesamt 60 Absolventen rechnet die Bildungsakademie in Mettmann in diesem Jahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

18 engagierte Pflegefachkräfte haben jetzt ihre Weiterbildung zu Praxisanleitern in der Pflege an der Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt enden in diesem Jahr drei dieser Lehrgänge mit insgesamt 60 Absolventen.

Der Großteil der Pflegeeinrichtungen hält die Ausbildung im eigenen Unternehmen inzwischen für das wirksamste Mittel, um dem Fachkräftemangel in der Altenpflege zu begegnen. Das zeigt die Pflegestudie 2018 aus dem Fachbereich Gesundheitswesen der Hochschule Niederrhein. Die Befähigung zur Praxisanleitung ist durch eine Zusatzqualifikation im Umfang von mindestens 300 Stunden und kontinuierliche Fortbildung im Umfang von mindestens 24 Stunden jährlich gegenüber der zuständigen Behörde nachzuweisen. In der berufsbegleitend konzipierten Weiterbildung erleben und erarbeiten die Teilnehmer verschiedene Aspekte in der Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz bei Auszubildenden in der Pflegepraxis.

Die 60 Absolventen, die in diesem Jahr die berufsbegleitende Weiterbildung absolvieren, kommen aus verschiedenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen der zehn kreisangehörigen Städte und der umliegenden Großstädte Essen, Düsseldorf, Solingen und Wuppertal.

In diesem Jahr sind alle Weiterbildungen ausgebucht. Die nächste Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Pflege startet am 26. Februar.

Informationen – auch zum Programm der Bildungsakademie des Kreises Mettmann – gibt es unter www.bildungsakademie-mettmann.de, bei Akademieleiter Bodo Keißner-Hesse oder Ulrike Rosenkranz, Telefon 02104 14180.

(arue)