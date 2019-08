Auch Mettmann und Erkrath profitieren : Städte erhalten nächstes Jahr mehr Geld vom Land

Mettmann/Erkrath Laut Christian Untrieser, CDU-Landtagsabgeordneter, steigen die Schlüsselzuweisungen für Mettmann und Erkrath.

(arue) Aus den Zuweisungen des Landes und dem kommunalen Anteil an den Einnahmen des Landes erwartet auch die Städte Mettmann und Erkrath ein warmer Geldregen. Das kündigt der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Untrieser an. Demnach stellt das Land den Kommunen aus beiden Töpfen für das kommende Jahr insgesamt 12,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Demnach seien die Zuweisungen des Landes weiter gestiegen. Der kommunale Anteil an den Einnahmen des Landes werde erstmals seit 2006 wieder 23 Prozent erreichen, sagt Untrieser.