Neanderthal Museum in Mettmann : Kinder machen Ferien in der Steinzeit

In der Steinzeitwerkstatt des Neanderthal Museums basteln die Kinder Werkzeuge und lernen viel über das Leben des Neandertalers. Foto: Neanderthal Museum

Mettmann Es gibt noch freie Plätze im Ferienprogramm des Neanderthal Museums. Das Angebot ist vielseitig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da kommt in den Herbstferien garantiert keine Langeweile auf: Vom 17. bis 26. Oktober können sich Kinder und Jugendliche in der Steinzeitwerkstatt des Neanderthal Museums in die Vorzeit zurückversetzen lassen. Es gilt Steinzeitmesser zu fertigen, Höhlenbilder zu malen, Trommeln zu bauen, mit Pfeilen oder Speerschleudern zu jagen, als Spürnase in einem Steinzeit-Krimi zu ermitteln oder einen spannenden Steinzeittag zu erleben. Nebenbei erfährt man auch eine Menge über die Neandertaler und ihre Lebensweise. Außerdem gibt es Mitmachführungen durch die Dauerausstellung des Museums.

Alles, was gebastelt, geschnitzt oder gemalt wird, darf anschließend natürlich auch mit nach Hause genommen werden. Das Ferienprogramm startet am Mittwoch, 17. Oktober (12 bis 13 Uhr), für Kinder ab 6 Jahren mit einer Mitmachführung durch die Dauerausstellung. Die Teilnehmer erfahren, wie der Neandertaler ausgesehen hat, welches Werkzeug er benutzt hat und wie er gelebt und kommuniziert hat. Dabei gibt es viele Objekte zum Anfassen und Untersuchen. (Teilnahme 4 Euro zzgl. Eintritt; weitere Termine: 19. und 24. Oktober, jeweils 11 bis 12 Uhr, sowie 26. Oktober, 12 bis 13 Uhr.)

In einem Steinzeit-Krimi können Kinder ab acht Jahren ebenfalls am Mittwoch, 17. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, (zweiter Termin: 23. Oktober, 14 bis 16 Uhr) auf Verbrecherjagd gehen. Ein frühmenschlicher Schädel wurde aus dem Museum gestohlen. Gemeinsam nehmen die jungen Spürnasen die Ermittlungen auf. Die Nachforschungen führen vom Museum durchs Tal und schließlich in den Museumsgarten. Die Teilnahme kostet 16 Euro.

Am Donnerstag, 18. Oktober, 12 bis 13 Uhr, können sehende und seheingeschränkte Kinder ab 6 Jahren die Steinzeit mit fast allen Sinnen erleben: tastend, schmeckend, riechend, fühlend, hörend – aber eben nicht sehend. Dazu gibt es spannende Geschichten aus dem Leben der Steinzeitmenschen. (Teilnahme 10 Euro, weiterer Termin: 26. Oktober, 10 bis 11 Uhr).

Einen spannenden „Steinzeittag“ erleben Kinder ab sechs Jahren ebenfalls am Donnerstag, 18. Oktober, 13 bis 16 Uhr. Zunächst besuchen sie die Neandertaler im Museum und sehen, wie die damaligen Menschen gelebt haben. Nach einer kleinen Pause bastelt jeder ein eigenes steinzeitliches Amulett aus Leder, Knochenperle und Muschel gebastelt (Teilnahme: 24 Euro; zweiter Termin: 25. Oktober, 13 bis 16 Uhr).

Am Freitag, 19. Oktober, 11 bis 13 Uhr, tauchen Kinder ab 6 Jahren ab in die geheimnisvolle Welt steinzeitlicher Höhlenkunst. In diesem Workshop baut jeder seine eigene Steinzeitlampe und versucht sich selbst einmal als Höhlenmaler. (Teilnahme 16 Euro, weiterer Termin: 26. Oktober, 11 bis 13 Uhr).



Mettmann : Steinzeit live im Museum erleben

zurück

weiter

Um die Klänge der Steinzeit geht es am Dienstag, 23. Oktober, 13 bis 15 Uhr, in einem musikalischen Workshop für Kinder ab 8 Jahren. Zuerst werden Trommeln, Rasseln und Schwirrhölzer ausprobiert; anschließend baut jeder seine eigene Trommel, die dann am Ende beim gemeinsamen Musizieren zum Einsatz kommt. Die Teilnahme kostet 16 Euro.

Am Mittwoch, 24. Oktober, dreht sich von 10 bis 12 Uhr alles um den „Feuerstein – ein Zauberstein“. Die Teilnehmer ab acht Jahren lernen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Feuersteins kennen, fertigen ein eigenes Steinzeitmesser und gravieren mit dem Stein Bilder in Schiefer.

Die Teilnahme kostet 16 Euro.

Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich (die Teilnehmerzahl ist begrenzt): Tel. 02104/979715 oder buchung@neanderthal.de.