Rotes Kreuz in Mettmann schult seine Mitarbeiter : DRK-Helfer verfeinern ihre Fahrkünste

Rotes Kreuz in Mettmann schult seine Mitarbeiter

Mettmann Wer mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs ist, muss ein sicherer Fahrer sein. Da hilft nur eins: trainieren.

Mit Sonder- und Wegerechten am Straßenverkehr teilzunehmen – also mit Blaulicht und Martinshorn in hohem Tempo zum Einsatzort zu fahren – ist für die Fahrer der Einsatzeinheiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) immer eine besondere Situation: Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig zu erkennen und diese durch vorausschauende Fahrweise zu vermeiden, ist oberstes Gebot.