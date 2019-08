Rotes Kreuz schult seine Mitarbeiter : DRK-Helfer verfeinern ihre Blaulicht-Fahrkünste

Kreis Mettmann Wer mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs ist, muss ein sicherer Fahrer sein. Da hilft nur eins: trainieren.

(RP) Mit Sonder- und Wegerechten am Straßenverkehr teilzunehmen – also mit Blaulicht und Martinshorn in hohem Tempo zum Einsatzort zu fahren – ist für die Fahrer der Einsatzeinheiten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) immer eine besondere Situation: Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig zu erkennen und diese durch vorausschauende Fahrweise zu vermeiden, ist oberstes Gebot. Hier heißt es immer wieder trainieren. Vor kurzem erhielten 20 Teilnehmer des DRK-Kreisverbandes Mettmann daher ein eintägiges Fahrsicherheitstraining durch die Kreispolizeibehörde Mettmann auf dem Gelände des THW Landesverbandes NRW in Heiligenhaus. Neben dem theoretischen Teil standen die Fahrphysik und das Verhalten in Grenzsituationen auf dem Programm. Nach der Theorie galt es, das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Kritische Situationen, witterungsbedingte Gefahren erkennen und durch Fahrzeugbeherrschung bewältigen, das alles gehörte zu den praktischen Aufgaben.