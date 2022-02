Theateraufführung in Mettmann : Weltverbesserer mit Courage

Theateraufführung in Mettmann

Mettmann Theaterkollektiv Bäklaba gelang ein fulminanter Abend mit „Die vierte Wand“. Konfrontationen mit „der Mama“ waren dabei ausdrücklich erwünscht.

Inmitten der Pandemie, im Mai 2021, gründeten Josef Bäcker und Predrag Kalaba das Theaterkollektiv Bäklaba. Sie wollten nicht länger mit ansehen, wie sie „vor dem Fernseher ohne Hose verblödeten, denn in Videokonferenzen sieht man ja immer nur das Oberteil eines Menschen. Und so braucht man keine Hose“. Peter Neugwendtner schrieb ein Stück mit dem Titel „Für Mama – Die Vierte Wand“. Auf Einladung des Bündnis für Toleranz und Zivilcourage gastierte das Zwei-Mann-Ensemble jetzt in der evangelischen Kirchengemeinde von Pastor Karsten Thies.