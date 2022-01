Gedenktag an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz : Ein Abend gegen das Vergessen

Mettmann Mit Vortrag, Performance und Stolperstein-Verlegung wurde in Mettmann der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Auch Mettmann gedenkt jährlich am 27. Januar den Opfern des Holocaust. Dazu wurden jetzt einerseits vier neue sogenannte Stolpersteine vorm Eingang zur Hausnummer 14 in der Oberstraße ins Pflaster eingesetzt. Dazu gab es außerdem auf Einladung des Bündnis für Toleranz und Zivilcourage Kranzniederlegung, Vortrag plus Performance rund um die evangelische Kirche Freiheitstraße.

Erkrath An fünf Stellen in Alt-Erkrath sowie einer weiteren in Hochdahl brachten Stolpestein-Paten und Schüler zusammen mit dem Bürgermeister die Steine mit Polierpaste wieder zum Glänzen und gedachten der Ermordeten.

Performance Im performativen Projekt „ Be-Longing“ werden alte Beziehungsgeflechte historischer Verstrickungen in den Kontext zu Rassimus und Ausgrenzung heute gesetzt. Mehr Infos via cactus-theater.de im Netz.

Der Vortrag ist das Ergebnis eines Projekts, das die beiden im Differenzierungskursus „Wissenschaftliche Arbeit“ am Berufskolleg realisierten: Heraus aus den endlos langen Listen wurden dafür zwei Mettmanner Familien-Leben genommen und nachgezeichnet, die von den Nationalsozialisten deportiert und schließlich ermordet wurden. „Das sind Menschen, die hier gelebt haben. Ihre Geschichte passierte nicht irgendwo oder gaz weit weg. Das hat sich hier ereignet“, beschrieben sie das Schicksal der beiden jüdischen Familien Bach und Kowalski als eigentlich ganz normale Mettmanner Bürger. Exemplarisch wurde an ihrem Schicksal die Ermordung der Juden erzählt.

Wie prägt der deutsche Kolonialismus das heutige Leben und welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? Während in den betroffenen Ländern die Erinnerung an diese Zeit und ihre Folgen sehr präsent sind, ist die Erinnerung in Deutschland verblasst. „Das waren keine mutigen Wissenschaftler, das sind Kolonialverbrechen“, erinnerten die beiden Darsteller Gifty Claresa Wiafe und Emmanuel Edoror in einer der Szenen an die brutale Geschichte des deutschen Kolonialismus beispielsweise in Namibia. Sie war kurz, aber grausam und forderte unzählige Menschenleben.