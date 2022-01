Vorstellung im Teo Otto Theater : „Der Trafikant“ – ein Stück, das auch Mut macht

Remscheid Das Westfälische Landestheater präsentierte im Teo Otto Theater zwei Aufführungen des Stücks “Der Trafikant“ von Robert Seethaler.

In Zeiten von Querdenkern, die Hand in Hand mit Antisemiten und Rechtsextremen „spazieren gehen“, ist die Auseinandersetzung mit den Ursprüngen des Nationalsozialismus offensichtlich nicht genug vorhanden. Umso wichtiger sind da Theaterstücke wie „Der Trafikant“ von Robert Seethaler, das vom Westfälischen Landestheater nach Remscheid gebracht wurde.

Die Geschichte spielt 1937/38 - in der österreichischen Landeshauptstadt Wien, kurz vor dem sogenannten Anschluss. Der junge Franz (Chris Carsten Rohmann) kommt aus dem verschlafenen Salzkammergut in die brodelnde Großstadt, um beim Trafikanten Otto Trsnjek (Mark Plewe) in dessen Tabak- und Zeitungsgeschäft in die Lehre zu gehen. Für den jungen Mann ist das Leben plötzlich ganz anders. Er lernt neue Menschen kennen, etwa die junge Anezka (Luisa Cichosh), in die er sich umgehend verliebt und mit der er auf dem Prater die Wirren der ersten Liebe erlebt. Oder den renommierten und bereits alten Psychologie-Professor Sigmund Freud (Vincent Bermel). Zwischen Franz und Freud entwickelt sich eine durchaus ungewöhnliche Freundschaft, die im gegenseitigen Austausch zwar funktioniert, aber doch schon bald unter einem schlechten Stern steht. Denn die sich zuspitzende Unzeit, der am nicht mehr ganz fernen Horizont dräuende Nationalsozialismus, gebiert schon die ersten unsäglichen Auswüchse.